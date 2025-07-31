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العالم العربي

سيناتور ديمقراطية: حكومة نتنياهو خلقت "كارثة تاريخية" في غزة

سيناتور ديمقراطية: حكومة نتنياهو خلقت "كارثة تاريخية" في غزة
طفل في غزة يصارع الموت بسبب المجاعةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 1:10 ص

صرحت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلقت كارثة تاريخية في قطاع غزة.

وأشارت السيناتور الديمقراطية إلى أن "6 آلاف شاحنة طعام تنتظر على الحدود والأطفال يتضورون جوعا".

وفي وقت سابق أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "تأثره الشديد والسيدة الأولى ميلانيا" بصور المجاعة والموت جوعا في غزة.

وقال ترامب للصحفيين، الثلاثاء، على متن طائرة الرئاسة أثناء سفره من اسكتلندا إلى واشنطن عن السيدة الأولى: "إنها تعتقد أن الوضع مروع، وهي ترى نفس الصور التي نراها جميعا، وأعتقد أن الجميع، ما لم يكونوا قساة القلوب أو أسوأ من ذلك، مجانين، لا يوجد شيء يمكن قوله سوى أن الأمر مروع عندما ترى الأطفال".

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 وتأتي تصريحات ترامب بعد يوم واحد فقط من إعلانه عن خطط الولايات المتحدة لإنشاء "مراكز غذائية" في غزة، وبعد رفضه علنا ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم وجود مجاعة في القطاع.

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