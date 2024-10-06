زرعوا مليوني لغم.. معرض صور في جنيف يوثق "جرائم الحوثيين"

نظمت الرابطة الانسانية للحقوق الأحد، في ساحة الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، معرضاً مصوراً يوثق جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية، ضد أبناء الشعب اليمني.

واحتوى المعرض، الذي نُظم على هامش انعقاد الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان، على الصور التي توثق الضحايا وأعدادهم، وحجم جرائم مليشيات الحوثي التي سيدفع ثمنها اليمنيون لعدة سنوات قادمة.

وهدف المعرض، إلى تذكير العالم بزراعة مليشيا الحوثي لأكثر من مليوني لغم في مختلف المحافظات، وتحويل اليمن إلى أكبر حقل ألغام على الإطلاق.

وقالت الرابطة الانسانية في بيان، إن مليشيات الحوثي لم تلتزم بحظر الألغام الأرضية وإن المدنيين يدفعون الثمن بشكل يومي.

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وشددت على التسريع بإزالة الألغام الأرضية لإنقاذ المدنيين، والضغط على المليشيات لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها خلال السنوات العشر الماضية.

وأكد البيان، أن جهود السلام يجب أن تبدأ من إزالة الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب التي تعد أبرز المخاطر اليومية التي تواجه المدنيين، والتي زرعتها المليشيات الحوثية وراح ضحيتها آلاف المدنيين بين قتيل وجريح.