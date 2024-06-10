محللون: حماس ستتبع استراتيجية جديدة مع الرهائن بعد عملية النصيرات

رأى محللون سياسيون، أن حركة حماس ستتبع استراتيجية جديدة في التعامل مع الرهائن المحتجزين لديها، بعد العملية الإسرائيلية الأخيرة التي أدت لتحرير 4 منهم في مخيم النصيرات.

وتمكنت إسرائيل في عملية عسكرية كاسحة وصفت بـ "المعقدة" من تحرير 4 رهائن، شارك فيها الجيش والشاباك والشرطة، خلفت مئات القتلى والجرحى الفلسطينيين.

وردًا على ذلك، أكدت حماس أن "ما أعلنه الجيش الإسرائيلي لن يغير فشله الاستراتيجي، وأنها ما تزال تحتفظ بالعدد الأكبر من الأسرى والمحتجزين، وهي قادرة على زيادة عددهم"، مبينة أن ذلك سيدفعها لاتخاذ إجراءات قاسية.

وذكرت الحركة، أن العملية الإسرائيلية ذاتها "قتلت 3 أسرى أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية".