نائب محافظ نينوى لـ "إرم نيوز": أصحاب قاعة الزفاف المنكوبة فروا لجهات مجهولة
كشفت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، أن أصحاب القاعة التي شهدت الحريق المأساوي فروا إلى جهات مجهولة حتى الآن، في الوقت الذي تتم فيه ملاحقتهم ومتابعة التصاريح الممنوحة للقاعة.
وقال نائب محافظ نينوى، سيروان روزبياني، لـ "إرم نيوز"، إن "آخر حصيلة لضحايا حريق قاعة الأعراس هو (120) قتيلًا و(220) إصابة تنوعت بين الحرق والاختناق".
وأوضح أن "التشييع الرسمي لجثث الضحايا سيكون مساء اليوم، وبحضور رسمي وشعبي كبير جدًّا".
وأضاف أن "الجهات الأمنية المتخصصة، ما زالت تُجري تحقيقات في وقوع الحادث، وربما سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق خلال الساعات المقبلة، خاصة أنه تم اصدار مذكرات قبض بحق أصحاب القاعة، لكنهم فروا إلى جهات مجهولة حتى الساعة".
وأكد روزبياني أن "الفرق المختصة من الدفاع المدني مازالت تجري عمليات بحث تحت الأنقاض بعد رفع كميات كبيرة منها، بحثًا عن وجود ضحايا جدد، فبحسب بعض الأهالي هناك بعض الأشخاص مازالوا مفقودين ولم يتم العثور على جثثهم بين القتلى أو الجرحى في المستشفيات".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن دائرة الصحّة في محافظة نينوى قوله، إنّه تمّ "تسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصابًا كحصيلة أولية" جرّاء الكارثة التي حلّت بالبلدة.
من جهتهم قدم عدد من الناجين من الحريق الكارثي الذي لحق بقاعة "الهيثم" للمناسبات، شهادات مؤلمة عن الواقعة التي حولت مناسبتهم المبهجة إلى مأتم.
وأكد أحد الناجين ظهر في مقطع مصور، أن الجثث تفحمت بسرعة كبيرة وأن الصالة ذاتها احترقت بالكامل خلال 3 ثوان فقط، على حد قوله، لافتًا إلى أنه خسر عددًا من أفراد أسرته.