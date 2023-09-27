نائب محافظ نينوى لـ "إرم نيوز": أصحاب قاعة الزفاف المنكوبة فروا لجهات مجهولة

كشفت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، أن أصحاب القاعة التي شهدت الحريق المأساوي فروا إلى جهات مجهولة حتى الآن، في الوقت الذي تتم فيه ملاحقتهم ومتابعة التصاريح الممنوحة للقاعة.

وقال نائب محافظ نينوى، سيروان روزبياني، لـ "إرم نيوز"، إن "آخر حصيلة لضحايا حريق قاعة الأعراس هو (120) قتيلًا و(220) إصابة تنوعت بين الحرق والاختناق".

وأوضح أن "التشييع الرسمي لجثث الضحايا سيكون مساء اليوم، وبحضور رسمي وشعبي كبير جدًّا".