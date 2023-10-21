الحرب بين إسرائيل وحماس: أين تقف الدول المحيطة؟

سلّطت صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء على مواقف الدول الرئيسة المحيطة بالصراع الذي اندلع بين إسرائيل و"حماس" ولا يزال مستمرًا لليوم الخامس عشر على التوالي.

وبدأت الصحيفة في تقريرها بمصر، وهي دولة تشترك في الحدود مع إسرائيل وغزة.

وأشار التقرير إلى علاقات مصر المعقدة مع "حماس" تاريخيًا بسبب أصولها باعتبارها فرعًا من جماعة الإخوان المسلمين.

وبينما وقَّعت مصر معاهدة سلام مع إسرائيل، في العام 1978، يميل الشعب المصري إلى أن يكون أكثر تأييدًا للفلسطينيين، مما أدى إلى دبلوماسية حذرة من قِبل القاهرة، وفق التقرير.

أما الأردن، فلديه أيضًا معاهدة سلام مع إسرائيل، لكنه يواجه التحدي الفريد المتمثل في استضافة أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني، يحمل الكثير منهم الجنسية الأردنية.

ويزيد انخراط الحكومة الأردنية في المؤسسات الإسلامية في القدس من تعقيد موقفها من القضايا الإسرائيلية الفلسطينية، بحسب "الغارديان".

وذكرت أن مخاوف إسرائيل تمتد شمالاً إلى لبنان، حيث تشكل ميليشيات حزب الله، أحد أقوى حلفاء إيران، تهديدًا لها.

وأدَّى عدم الاستقرار السياسي، والأزمات الاقتصادية الأخيرة، في لبنان إلى تصعيد مواقف ميليشيات حزب الله ضد إسرائيل في الجنوب، لكن الأخيرة تبقى حذرة من صراع على جبهتين مع حماس ومليشيات حزب الله.

أما سوريا، فقد استهدفت إسرائيل طرق الإمداد ومواقع التخزين فيها لعرقلة تدفق الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى ميليشيات حزب الله وحماس.

وبينما تراجع التهديد المباشر من سوريا، فإن حلفاء إيران ما زالوا نشطين فيها، مما يثير المخاوف ضد إسرائيل.

وقالت "الغارديان" إنه "بالنسبة لإيران، العدو القديم لإسرائيل، فهي تعد لاعبًا إقليميًا مهمًا. وقد حذَّرت طهران من أنها ستتدخل إذا شنَّت إسرائيل غزوًا بريًا على غزة، خاصة أنها تعمل عادة من خلال حلفائها، مما يجعل مشاركتها في الحرب مصدر قلق كبير.

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه في العراق، تشير الهجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية فيها من قبل الجماعات المتحالفة مع إيران إلى بعد جديد من التعقيد. فبينما تحافظ الولايات المتحدة على وجود قواتها في العراق، تزيد مثل هذه الهجمات من الضغوط الشعبية، الأمر الذي قد يؤدي إلى اشتراك العراق في الديناميكيات الإقليمية الأوسع.

أمَّا اليمن، فقد أظهرت ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران القدرة على إطلاق طائرات دون طيار إلى المملكة العربية السعودية.

وفي حين أن مدى وصول تأثير مثل هذه الهجمات إلى إسرائيل لا يزال غير مؤكد، فقد أدت هذه التطورات إلى تفاقم التوترات، لا سيما فيما يتعلق بعمليات الشحن البري في المنطقة.

ووفق التقرير، فإنه في هذا المشهد الجيوسياسي المعقَّد، فإن المخاطر ستكون شديدة إذا ساهمت الديناميكيات الإقليمية في تفاقم الصراع بين إسرائيل وحماس.

وختم التقرير: "يمكن أن يكون لتصرفات وردود أفعال الدول المجاورة تأثير كبير على الوضع المتأزم، مما يجعل من الأهمية بمكان أن يراقب الفاعلون الدوليون مختلف اللاعبين، والتعامل معهم للبحث عن حلٍ، ومنع المزيد من التصعيد".

المصدر: صحيفة "الغارديان"