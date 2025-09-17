"رسالة للاحتلال".. الخارجية الفلسطينية توضح أهمية الاعتراف بالدولة

أعلنت وزيرة خارجية فلسطين فارسين أغابيكيان، الأربعاء، أن الاعتراف بدولة فلسطين رسالة واضحة لإسرائيل حول "أوهام" دولة الاحتلال.

ويأتي التصريح، قبل أيام من تنفيذ دول عدة، منها فرنسا وعودها بالاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للامم المتحدة.

وقالت أغابيكيان "الاعتراف ليس رمزيا. إنه خطوة بالغة الأهمية لأنها رسالة واضحة للإسرائيليين حول أوهامهم [برغبتهم] في استمرار احتلالهم إلى الأبد"، في إشارة الى احتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت أن ذلك "يبعث أيضا برسالة واضحة إلى الفلسطينيين مفادها: ندعم حقكم في تقرير المصير... ويمنحنا الزخم للمستقبل، لأننا سنبني عليه".

وتعقد قمة حول القضية الفلسطينية ستتشارك باريس والرياض في رئاستها في 22 سبتمبر/أيلول في الأمم المتحدة وسبق أن وعدت فرنسا بالدولة الفلسطينية خلالها.

وبعد فرنسا، أعلنت دول عدة أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال أسبوع قادة الدول في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق في 22 سبتمبر/أيلول.

ويُنظر إلى هذا الأمر على أنه وسيلة إضافية للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023.