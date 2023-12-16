حماس تعلن عن "هجوم مزدوج" على الجيش الإسرائيلي في غزة

أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، تنفيذ "هجوم مزدوج" على قوتين إسرائيليتين، في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان: "مقاتلونا شرقي خان يونس فجروا عبوتين في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 7 جنود وأوقتعهم بين قتلى وجرحى".

وأضاف البيان: "ثم فجر المقاتلون عبوة ثالثة فور وصول قوة النجدة الإسرائيلية لإنقاذ القوة الأولى".

وخلال الأيام الأخيرة، تُركز إسرائيل قصفها وعملياتها البرية على خان يونس، علما أنها فقدت عشرات الجنود في قطاع غزة.

وفي قت سابق من اليوم، قال مسؤولون بقطاع الصحة في خان يونس إن مستشفى ناصر استقبل 20 قتيلا فلسطينيًّا؛ جرَّاء غارات جوية خلال الليل، بالإضافة إلى عشرات المصابين، ومن بينهم نساء وأطفال.