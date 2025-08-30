إعلام عبري: الهجوم في مدينة غزة استهدف أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس
خلفا للرهوي.. "الحوثي" يكلف محمد مفتاح بمهام رئيس الوزراء

إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 4:15 م

أفادت وسائل إعلام يمنية بأن ميليشيا الحوثي  كلّفت محمد أحمد مفتاح بأداء مهام رئيس الوزراء، خلفًا لأحمد الرهوي الذي قُتل في غارة على صنعاء الخميس الماضي.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن رئيس المجلس السياسي الأعلى أصدر التكليف لمفتاح لتولي أعمال رئيس الوزراء.

وأكد الحوثيون، اليوم السبت، مقتل أحمد الرهوي  رئيس الوزراء في الحكومة المشكلة من قبلهم مع عدد من الوزراء في الغارات الإسرائيلية على  صنعاء يوم الخميس الماضي.

وبحسب بيان صادر عن المليشيا فإنه تم استهداف الرهوي وعدد من الوزراء "أثناء ورشة عمل اعتيادية للحكومة".

 ويعدّ أحمد غالب الرهوي اليافعي أحد السياسيين اليمنيين البارزين، وكان ينتمي لحزب "المؤتمر الشعبي العام" - جناح صنعاء.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف في غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس الماضي اجتماعاً لقيادات بارزة في ميليشيا الحوثي، بينهم رئيس الأركان ووزير الدفاع.

وأكد الجيش أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، فيما لا يزال بانتظار التحقق من نتائج الغارات.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن الغارات على العاصمة  صنعاء كانت تهدف لاغتيال وزير الدفاع محمد العطافي ورئيس الأركان محمد عبد الكريم الجمري.

ونفذت المقاتلات الإسرائيلية غاراتها على أهداف في صنعاء بالتزامن مع كلمة لزعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي.

من هو أحمد غالب الرهوي الذي اغتالته إسرائيل في صنعاء؟

 

 

