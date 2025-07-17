"سانا": غارة إسرائيلية تستهدف محيط مدينة السويداء السورية

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء الخميس، إن إسرائيل نفذت غارة جوية في محيط مدينة السويداء، دون أن تقدم مزيداً من المعلومات، تزامنا مع هجوم نفذه مسلحو العشائر غرب المدينة.

من جهته، نفى الجيش الإسرائيلي أن يكون قد نفذ هجوماً في محافظة السويداء.

ويعد هذا أول هجوم على المنطقة بعد انسحاب القوات الحكومية السورية منها عقب اشتباكات مع مقاتلين محليين.

وانسحبت القوات السورية من السويداء في وقت سابق من اليوم الخميس بعد اشتباكات دامية مع مقاتلين دروز، رافقتها ضربات إسرائيلية وضغوط دبلوماسية للانسحاب من المحافظة.

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، قال إن الولايات المتحدة تندد بشدة بأعمال العنف التي شهدتها مدينة السويداء السورية ذات الأغلبية الدرزية، في الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى ضرورة تحقيق دمشق في جميع التقارير بشأن الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد المسؤول عدم وجود أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، حيث قُتل العشرات في جنوب البلاد خلال أيام من الصراع بين مسلحين دروز وقوات حكومية وقبائل بدوية، بحسب "رويترز".