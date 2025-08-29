logo
العالم العربي

قصف إسرائيلي على خيام النازحين في "منطقة إنسانية" جنوبي غزة

قصف إسرائيلي على خيام النازحين في "منطقة إنسانية" جنوبي غزة
خيام نازحين في غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 4:34 ص

قتل 5 فلسطينيين بينهم رجل وزوجته، فجر الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف خيمتين بمنطقة "المواصي" غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

والموقع المستهدف هو المنطقة التي يصنفها الجيش الإسرائيلي على أنها "منطقة إنسانية" ويدعو سكان مدينة غزة للنزوح إليها، بعد تكثيف هجماته في مناطق جنوب وشرق وشمال المدينة.

وشنّ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف بالمدفعية على مناطق في وسط وشمال غرب خان يونس، التي تسيطر القوات الإسرائيلية على أجزاء واسعة منها.

وفي مدينة غزة، قتلت غارة إسرائيلية 7 فلسطينيين على الأقل وأصابت آخرين بعد قصف استهدف منزلاً في جنوب غرب المدينة.

وهذه المنطقة أصبحت مكتظة بالنازحين بعد نزوح آلاف العائلات من مناطق أخرى طالتها عمليات قصف ونسف إسرائيلية مكثفة.

وواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف مربعات سكنية بواسطة الروبوتات المتفجرة في مناطق حي الصبرة والزيتون، جنوب مدينة غزة، وكذلك في بلدة جباليا البلد وجباليا النزلة شمال المدينة.

وأطلقت طائرات مسيرة مزودة برشاشات آلية النار صوب منازل الفلسطينيين في منطقة حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، كما أسقطت الطائرات ذاتها صناديق متفجرة على بعض البنايات السكنية ما أدى لتدمير أجزاء منها.

ويكثف الجيش الإسرائيلي من وتيرة عملياته في مناطق جنوب وشرق وشمال مدينة غزة، لدفع سكان هذه المناطق نحو مناطق غرب المدينة، تمهيدًا لإجبارهم على النزوح باتجاه مناطق جنوب ووسط قطاع غزة، إذ بدأ الجيش الإسرائيلي خطوات نحو احتلال المدينة بالكامل.

أخبار ذات علاقة

عائلة غزية نازحة خارج مستشفى بالقطاع

مصادر طبية تكشف لـ "إرم نيوز" عن تفشي كورونا وفيروسات أخرى في غزة

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC