قصف إسرائيلي على خيام النازحين في "منطقة إنسانية" جنوبي غزة

قتل 5 فلسطينيين بينهم رجل وزوجته، فجر الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف خيمتين بمنطقة "المواصي" غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

والموقع المستهدف هو المنطقة التي يصنفها الجيش الإسرائيلي على أنها "منطقة إنسانية" ويدعو سكان مدينة غزة للنزوح إليها، بعد تكثيف هجماته في مناطق جنوب وشرق وشمال المدينة.

وشنّ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف بالمدفعية على مناطق في وسط وشمال غرب خان يونس، التي تسيطر القوات الإسرائيلية على أجزاء واسعة منها.

وفي مدينة غزة، قتلت غارة إسرائيلية 7 فلسطينيين على الأقل وأصابت آخرين بعد قصف استهدف منزلاً في جنوب غرب المدينة.

وهذه المنطقة أصبحت مكتظة بالنازحين بعد نزوح آلاف العائلات من مناطق أخرى طالتها عمليات قصف ونسف إسرائيلية مكثفة.

وواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف مربعات سكنية بواسطة الروبوتات المتفجرة في مناطق حي الصبرة والزيتون، جنوب مدينة غزة، وكذلك في بلدة جباليا البلد وجباليا النزلة شمال المدينة.

وأطلقت طائرات مسيرة مزودة برشاشات آلية النار صوب منازل الفلسطينيين في منطقة حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، كما أسقطت الطائرات ذاتها صناديق متفجرة على بعض البنايات السكنية ما أدى لتدمير أجزاء منها.

ويكثف الجيش الإسرائيلي من وتيرة عملياته في مناطق جنوب وشرق وشمال مدينة غزة، لدفع سكان هذه المناطق نحو مناطق غرب المدينة، تمهيدًا لإجبارهم على النزوح باتجاه مناطق جنوب ووسط قطاع غزة، إذ بدأ الجيش الإسرائيلي خطوات نحو احتلال المدينة بالكامل.