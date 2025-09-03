بوتين: لا نقاتل من أجل السيطرة على أراضٍ في أوكرانيا بل من أجل حقوق الناس

سموتريتش: العمل جار على رسم خرائط ضم الضفة الغربية
03 سبتمبر 2025، 1:39 م
03 سبتمبر 2025، 1:39 م

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش اليوم الأربعاء، إن العمل جار على رسم خرائط لضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، وهي من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها في المستقبل.

غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان يحظى سموتريتش بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا المسعى.

ووقف سموتريتش في مؤتمر صحفي بالقدس أمام خريطة تشير إلى إمكان ضم معظم أراضي الضفة الغربية باستثناء ست مدن فلسطينية كبيرة منها رام الله ونابلس.

