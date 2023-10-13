ملك الأردن يؤكد لبلينكن ضرورة فتح ممرات إنسانية لإيصال مساعدات لغزة
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وأكد ملك الأردن كذلك للوزير الأمريكي أهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد والحرب على غزة، منبهًا إلى ضرورة عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية في قطاع غزة لكي تقوم بواجباتها الإنسانية.
ولفت عبدالله الثاني إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع تدهور الأوضاع وتوسعها إلى الضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وحذر الملك عبدالله الثاني من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، مشددًا على عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين، وانتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة.
وشدد على ضرورة حماية المدنيين الأبرياء من الجانبين، انسجامًا مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان.
وجدد ملك الأردن التأكيد على ضرورة بناء أفق سياسي لضمان فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ومنع اندلاع المزيد من دوامات العنف والحروب في المنطقة.
يذكر أن بلينكن يزور الأردن ضمن جولة إقليمية في الشرق الأوسط لبحث تطورات الأوضاع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان.