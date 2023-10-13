ملك الأردن يؤكد لبلينكن ضرورة فتح ممرات إنسانية لإيصال مساعدات لغزة

وحذر الملك عبدالله الثاني من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، مشددًا على عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين، وانتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة.

وشدد على ضرورة حماية المدنيين الأبرياء من الجانبين، انسجامًا مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان.

وجدد ملك الأردن التأكيد على ضرورة بناء أفق سياسي لضمان فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ومنع اندلاع المزيد من دوامات العنف والحروب في المنطقة.

يذكر أن بلينكن يزور الأردن ضمن جولة إقليمية في الشرق الأوسط لبحث تطورات الأوضاع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان.