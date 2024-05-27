مجموعة العمل المالي تستبعد العراق من "الدول الممولة للإرهاب"

وقال مصدر في مجلس القضاء الأعلى العراقي، إنه تمت موافقة مجموعة (المينا فاتف) على هذا القرار، بعد تقرير المقيمين بشأن العراق وكفاية الإجراءات المتبعة من قبل السلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف المصدر لـ "إرم نيوز"، أن "ثلاثة قضاة عراقيين دخلوا في مفاوضات طويلة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا فاتف)، والتي أفضت إلى إبعاد العراق عن لائحة الدول الممولة للإرهاب".

ولفت إلى أن "العراق كان يدرج ضمن القائمة الرمادية، وهي قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن إجراءات العراق الحالية والتزامه العالي أديا إلى نجاحه في الخروج من القائمة، خاصة مع التقارير التي قدمها مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي العراقي، والذي اعتمد الشفافية العالية وشرح كل تفاصيل الإجراءات المالية الصارمة التي اتبعها لملاحقة أي أموال مشبوهة".