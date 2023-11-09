"يديعوت أحرونوت" تكشف حقيقة دور بايدن في حرب غزة

لكن من زاوية إستراتيجية، وعلى المدى الطويل، ترى الكاتبة أن الرئيس بايدن "أصبح هو مَن يقود الدفة ويوجهها، وهو من يمول ويحمل البوصلة ويحدد الاتجاهات"، واصفة الوضع الراهن بقولها: "الآن تقترب الساعة التي سيضغط بايدن فيها على المكابح، ولا يعني ذلك أنه سيفرض عقوبات على إسرائيل في صباح الغد، أو أنه سيعيد حاملة الطائرات إلى موانئها".

غزة تمزق القلوب - النكبة الثانية

ويطالب بايدن إسرائيل بأن تعرض عليه إستراتيجيتها للخروج من غزة، وأن تبلغه بما لديها من حلول لليوم الذي سيعقب نهاية الحرب، وفق ما أشارت إليه الصحيفة، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي ألمح إلى أن نتنياهو لن يبقى رئيسًا للحكومة الإسرائيلية، بعد أن تبيَّن أن الفشل الاستخباري الميداني تحت قيادته "لم يُرَ مثله من قبل".

وذهبت إلى أن نتنياهو "تسبب في شرذَمة المجتمع الإسرائيلي خلال محاولاته تمرير الإصلاحات القضائية، التي لو مُرِّرَت لكانت أتت على القيم المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".

ورأت أن بايدن "مثل أي مواطن في العالم المستنير ينظر إلى غزة التي تحوَّلت إلى غبار ورماد، تتكدس الجثامين في شوارعها، ويصرخ أطفالها بأعينهم المحدقة من تحت الأنقاض، ويرى المشاهد التي تمزق القلوب لمَسيرات الألم: الآلاف الذين هاموا على وجوههم من الشمال إلى جنوب القطاع، يمتطون الحمير والعربات، بمتاعٍ قليل، جمعوه في ملاءَه، حملوها على ظهورهم".

ووصفت المشهد بقولها: "لقد رسم أحفاد نكبة عام 1948 عبر مَسيراتهم المذعورة، خطوطًا لملامح النكبة الثانية".

وأسهبت أزولاي في وصف معاناة سكان غزة، "والذين يدرك الكثير منهم بعد أن ساروا حاملين الرايات البيضاء أنهم لن يعودوا يومًا إلى ديارهم التي صارت إلى ركام"، كما قالت.

صبر بايدن ينفد

وتابعت إن التظاهرات من أجل تحرير فلسطين تُغرق الولايات المتحدة، فيما تتزايد معارضة الدعم الأحادي لإسرائيل والتخلي عن معاناة الفلسطينيين داخل الحزب الديمقراطي ذاته.