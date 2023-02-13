الانفجارات تهز غزة.. وإسرائيل تعلن قصف مصنع صواريخ لحماس
شن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، سلسلة غارات على أهداف تتبع حركة حماس في قطاع غزة، ردًا على إطلاق صواريخ قبل يومين.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات حربية قصفت موقعًا يقع تحت الأرض لإنتاج المواد الخام الصاروخية لحركة حماس وسط قطاع غزة".
وأكد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيانه المقتضب عبر موقع "تويتر"، أن حماس تتحمل مسؤولية كل ما يحدث من غزة وستدفع ثمن أي انتهاك.
وأضاف: "تشكل هذه الغارات ضربة لقدرات حماس ومحاولاتها في التسلح وبناء قوتها، وستدفع ثمن الخروقات الأمنية التي تستهدف إسرائيل".
من جانبها، ذكرت مصادر محلية في قطاع غزة أن "الطائرات الحربية شنت 10 غارات على مواقع وأراض زراعية تابعة للمقاومة غرب غزة".
وردًا على القصف الإسرائيلي، أطلقت الفصائل الفلسطينية صاروخا على الأقل تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير عبرية أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بالرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، رغم تأخره ليومين.
وبحسب التقارير العبرية، لم يرد الجيش الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ نحو البلدات الإسرائيلية والذي جرى ليلة السبت الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية.