الانفجارات تهز غزة.. وإسرائيل تعلن قصف مصنع صواريخ لحماس

وردًا على القصف الإسرائيلي، أطلقت الفصائل الفلسطينية صاروخا على الأقل تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير عبرية أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بالرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، رغم تأخره ليومين.

وبحسب التقارير العبرية، لم يرد الجيش الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ نحو البلدات الإسرائيلية والذي جرى ليلة السبت الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية.