باليوم الـ 64 من الحرب.. إسرائيل تستهدف المساجد والمستشفيات بغارات مكثفة

تستمر الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة في يومها الرابع والستين، وسط حديث إسرائيلي عن معارك شرسة تعيق تقدم الدبابات في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي التفاصيل، توفي عدد كبير من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على عدة منازل في خان يونس، كما استهدفت الطائرات الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي، والزوارق الحربية عدة مربعات سكنية في رفح؛ ما أدى لقتل العشرات وفقدان آخرين.