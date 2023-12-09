باليوم الـ 64 من الحرب.. إسرائيل تستهدف المساجد والمستشفيات بغارات مكثفة
تستمر الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة في يومها الرابع والستين، وسط حديث إسرائيلي عن معارك شرسة تعيق تقدم الدبابات في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وفي التفاصيل، توفي عدد كبير من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على عدة منازل في خان يونس، كما استهدفت الطائرات الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي، والزوارق الحربية عدة مربعات سكنية في رفح؛ ما أدى لقتل العشرات وفقدان آخرين.
وفي مخيم النصيرات، توفي العشرات جراء القصف الإسرائيلي، وأصيب المئات، كما نفذت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات متواصلة وعنيفة تستهدف منطقة الزرقا وأرض حلاوة في جباليا شمالي قطاع غزة.
ونفذت طائرات الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا في محيط مسجد الجولاني بحي التفاح شرق مدينة غزة.
وكانت وزارة الصحة بغزة، قد أعلنت في آخر إحصائية لها، أن عدد القتلى وصل إلى 17490 منهم 7870 طفلا و 6121 امرأة، بينما وصل المفقودون إلى 7780، موكدة أن الحرب على المستشفيات مستمرة.