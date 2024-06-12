حماس: الفجوات ليست كبيرة والكرة الآن في الملعب الإسرائيلي

قال مسؤول في حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الفجوات ليست كبيرة والكرة باتت في ملعب إسرائيل الآن، وذلك عقب تقديم الحركة ردها على مقترح التهدئة الأخير في غزة.

وأضاف المسؤول: "رد الحركة أكد مجدداً موقف حماس بأن وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي إلى وقف دائم للأعمال القتالية في غزة"، وفق "رويترز".

ويجب أن يفضي وقف إطلاق النار، بحسب المسؤول، إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة إعمار القطاع الفلسطيني وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في إسرائيل".

وكان عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس، قد قال في وقت سابق، الأربعاء، إن رد الحركة "يتسم بالمسؤولية والجدية والإيجابية ويفتح الطريق واسعا للتوصل لاتفاق".

وقدمت حماس يوم الثلاثاء ردها الرسمي على اقتراح عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو/ أيار.

وقالت إسرائيل إن الرد يرقى إلى حد الرفض، في حين قال مسؤول في حماس إن الحركة كررت فقط المطالب القائمة منذ فترة طويلة والتي لم تستجب لها الخطة الحالية.

وقالت الولايات المتحدة إن إسرائيل قبلت اقتراحها، لكن إسرائيل لم تقر بذلك علناً.