مجلس الأمن يستنكر الضربات الإسرائيلية على قطر

أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، في بيان، الضربات الإسرائيلية في قطر.

وأكد على أهمية خفض التصعيد، معبرا عن تضامنه ودعمه لسيادة قطر وسلامة أراضيها، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وشدد بيان مجلس الأمن على أن إطلاق سراح الرهائن بما في ذلك من قتلتهم حماس وإنهاء الحرب في غزة يجب أن يظل أولوية قصوى.

يأتي بيان مجلس الأمن الدولي بعد ضربة إسرائيلية غير مسبوقة على مكتب حماس السياسي في الدوحة يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل نجل رئيس مكتب حماس خليل الحية ومدير مكتبه و3 من المرافقين، إضافة إلى عنصر أمن قطري.