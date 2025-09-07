الجيش الإسرائيلي يدمر برج "الرؤيا" غرب مدينة غزة (فيديو)

دمرت سلسلة غارات للجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، برج الرؤيا غرب مدينة غزة، بعد إصداره إنذارات بإخلاء مربع سكني يعج بالنازحين غرب المدينة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة باستهداف الجيش الإسرائيلي لبرج الرؤيا المقابل للجامعة الإسلامية بغزة، ما أدى لتدميره.

وأظهر مقطع فيديو انهيار البرج السكني المكون من 15 طابقًا بعد قصفه بعدد من الصواريخ.

وأصدر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أوامر إخلاء لسكان منطقة تل الهوى التي يقع ضمن نطاقها البرج.

ويقع البرج المستهدف قبالة الجامعة الإسلامية، التي تؤوي آلاف النازحين، كما تحولت منطقة غرب مدينة غزة إلى مناطق تعج بالنازحين من مختلف مناطق المدينة مع تصاعد وتيرة عمليات الجيش الإسرائيلي.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، ما قال إنها مرحلة جديدة تمهد لتوسيع العمليات العسكرية في مدينة غزة، عبر استهداف الأبراج السكنية والبنايات متعددة الطبقات، بذريعة استخدامها من قبل حماس لأغراض عسكرية.

وبدأ الجيش الإسرائيلي هذه المرحلة باستهداف برج مشتهى غرب مدينة غزة، كما استهدف برج السوسي الذي يضم عشرات الشقق السكنية، قبل أن يستهدف مساء اليوم الأحد برج الرؤيا.