الشرطة العراقية تعلن مقتل أحد عناصرها باشتباكات دائرة الزراعة

أعلنت الشرطة العراقية اليوم الأحد مقتل أحد منتسبيها على خلفية الاشتباك الذي وقع بينها وبين فصيل ينتمي إلى الحشد الشعبي في أحد الدوائر الزراعية في جانب الكرخ في بغداد.

وقالت الشرطة في بيان لها على "فيسبوك" إن المنتسب، الذي يدعى غزوان كريم سلمان الربيعي، قتل خلال الاشتباكات التي وقعت في دائرة الزراعة.

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ووجّه رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني على خلفية الحادث بتشكيل لجنة عليا للتحقيق فيها.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان القبض على 14 متورطًا في الاشتباكات، وأنه بتدقيق هوياتهم، تبين أنهم ينتمون إلى اللواءين (45, و46) بالحشد الشعبي، موضحة أنه "تمت إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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وبحسب مصادر أمنية فإن الاشتباكات اندلعت بعدما حاول المدير الجديد لدائرة زراعة بغداد دخول المبنى الرسمي لاستلام مهامه، إلا أن المدير السابق، الذي ينتمي لإحدى الفصائل، رفض مغادرة المنصب، مستعينًا بمجموعة مسلحة من "الحشد الشعبي".



