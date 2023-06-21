السودان.. تعطل نحو ثلثي المرافق الصحية في أماكن القتال

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، خروج نحو ثلثي مرافق الرعاية الصحية في المناطق التي طالها القتال في السودان من الخدمة.

وأفادت المنظمة بأن حوالي 11 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية، مبدية قلقها بشأن محاولات السيطرة على أوبئة الحصبة والملاريا وحمى الضنك المستمرة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي بجنيف، إن "حوالي ثلثي المرافق الصحية في المناطق المتضررة خارج الخدمة".