قطر: الصمت أمام "شريعة الغاب" يهدد مستقبل أي عملية سلام (فيديو)

طالب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مجلس الأمن الدولي، في جلسته التي عقدت لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، بتحمل "مسؤوليته التاريخية وعدم الصمت أمام فرض شريعة الغاب".

وقال آل ثاني: "شنّت إسرائيل في التاسع من سبتمبر هجوماً غادراً استهدف مقراً سكنياً مخصصاً للوفود التفاوضية في الدوحة، وهو موقع معروف للأطراف كافة وللإعلام والدبلوماسيين".

وأضاف: "أطالب مجلسكم الموقر بتحمل المسؤولية التاريخية، فالصمت أمام فرض شريعة الغاب واستهداف دولة ذات سيادة في وضح النهار يقوض قواعد العمل الدولي ويهدد مستقبل أي عملية سلام في منطقتنا".

وشدّد على أن "استمرار هذه الاعتداءات لا يستهدف قطر وحدها، بل هو تهديد صريح باستهداف كل دولة تعمل على إحلال السلام، ما يزعزع الثقة بالمنظومة الأممية ذاتها".

وأكد أن قطر "ستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي دون تردد أينما كان هذا الدور طريقاً نحو حقن الدماء، لكنها في الوقت ذاته لن تتهاون إزاء أي مسّ بسيادتها وأمنها، وتحتفظ بحقها المشروع في الرد عبر الوسائل التي يكفلها القانون الدولي".

وأردف: "نحن في قطر دعاة سلام لا دعاة حرب، ولقد اخترنا السلام منهجاً ولن يردعنا عنه دعاة الحرب والدمار، ونضع أمام مجلسكم الموقر هذه الحقائق ونذكركم وإن كان معرض حديثنا عن هجوم على دولة قطر، بأننا اليوم نناقش اعتداء على كل المساعي الدبلوماسي للوصول إلى الحلول السلمية وأن الطريق الوحيد للسلام يمر عبر المفاوضات ويبدأ بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى والدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ورفع الحصار عنه".

وختم قائلاً: "اسمحوا لي نيابة عن كل محبي السلام في العالم أن أكون متفائلاً. يجب ألا نستسلم لغطرسة المتطرفين، وأن نستمر في السعي نحو سلام دائم عنوانه حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على ترابها الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية".