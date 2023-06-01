اعتقالات واسعة خلال مداهمات في الضفة الغربية

نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة ضد فلسطينيين خلال مداهمات طالت العديد من مناطق الضفة الغربية.

وذكرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، أن الجيش الإسرائيلي ترافقه وحدات من المستعربين تمكن من اعتقال 29 فلسطينيا من بلدة تقوع شرق بيت لحم والخليل ورام الله ونابلس وقرى متفرقة.

وتشهد مناطق الضفة الغربية انتشارا واسعا للجيش الإسرائيلي وقوى الأمن الأخرى في الطرقات والشوارع الرئيسة والمناطق المفتوحة بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية.

كما تعيش بلدات الضفة الغربية مداهمات للجيش بحجة البحث عن مطلوبين، يتخللها مواجهات مع الأهالي.