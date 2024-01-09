مقتل 14 عسكريًّا سوريًّا بهجوم لتنظيم لداعش في بادية تدمر

مقتل 14 عسكريًّا سوريًّا بهجوم لتنظيم لداعش في بادية تدمر
قُتل 14 عنصرًا من قوات الجيش السوري، على الأقل، جراء هجوم مباغت شنّه تنظيم داعش، على حافلة عسكرية في وسط سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء.
وأوضح المرصد أن عناصر التنظيم "شنوا هجوماً دامياً على حافلة نقل عسكرية في بادية تدمر في ريف حمص الشرقي"، ما أسفر عن مقتل "14"، وإصابة آخرين بجروح.
وبحسب ما أورد المرصد، فإن البادية السورية تشهد تصعيدً لافتًا منذ مطلع العام الحالي، في هجمات تنظيم داعش، عبر مناطق نفوذ للجيش السوري.