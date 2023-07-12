بين غلافَي "غزة وجنين".. إسرائيل تدخل عالم "المناطق المغلقة"
في كل حرب يشنُّها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، يبرز مصطلح "غلاف غزة" أو "مستوطنات غلاف غزة"، كهدف لصواريخ الفصائل الفلسطينية، حتى بات المصطلح محددًا لقوة ومدى تلك الصواريخ.
وفيما يرتبط "المسمى" في عقل المتابع بـ"غزة"، سمع المصطلح ذاته للمرة الأولى بالضفة الغربية الاثنين، من قبل الإعلام الإسرائيلي، مع تغيير المكان وبقاء كلمة "الغلاف"، حيث أعلن عن السعي لـ"تكوين منظومة أمنية دقيقة لمستوطنات غلاف جنين".
وبين غلافي "غزة وجنين" تدخل تل أبيب عالم "المناطق المغلقة"، حيث تواصل الحكومات الإسرائيلية تطويق مستوطنات الضفة بالجدران والأسلاك الشائكة والطرق الالتفافية، إضافة لنصب شبكة معقدة من الكاميرات الأمنية، وتطوير سباكات ملاجئ حديثة، بهدف عزلها عن محيطها الفلسطيني.
وتحاول إسرائيل بذلك توفير الحماية ضد أي هجمات، خاصة بعد دخول "الصواريخ بدائية الصنع" على خط المواجهة في جنين.
منظومة إنذار لمستوطنات "غلاف جنين"
وأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، العثور على بقايا صواريخ "بدائية الصنع" قرب إحدى مستوطنات جنين، بعد تبني جماعة فلسطينية استهداف مستوطنة "شاكيد".
وكانت فرقة تطلق على نفسها "كتيبة عياش"، قالت إنها أطلقت "صاروخين من طراز قسام (1)" تجاه "شاكيد"، ونشرت "فيديو" يوثق ذلك.
من جهته، قال موقع "حدشوت بتاخون سدي" العبري، إن "المنظومة الأمنية الإسرائيلية وقيادة الجبهة الداخلية يعملون على توفير منظومة إنذار لسكان مستوطنات (غلاف جنين)، خشية من هجمات محتملة، خاصة بعد تكرار إطلاق الصواريخ صوبها".
ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول أمني إسرائيلي الثلاثاء، قوله إن "حريقًا نشب قرب (شاكيد) جراء سقوط صاروخ (بدائي)"، فيما أعلنت "كتيبة عياش" مسؤوليتها عن العملية.
وهذه المرة الرابعة التي تعلن فيها "العياش" إطلاق صواريخ تجاه "غلاف جنين"، إذ اقتصرت عمليات الإطلاق في السابق على غزة.
وفي الـ24 من مايو/أيار الماضي، قالت قناة "كان" العبرية إن "الجيش عثر في قرية (نزلة عيسى) قرب جنين على قاذفة استخدمت لإطلاق صاروخ تجاه شاكيد"، موضحة أن عملية الإطلاق "فشلت"، وبعدها بيومين، أعلن أن صاروخًا استهدف مستوطنة "رام أون" شمال الضفة.
وتخشى القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل من أن تكون تلك المحاولات بمثابة "البداية لتطوير تلك الصواريخ" بمساعدة تقنية من فصائل غزة، التي خاضت بضع معارك مع إسرائيل، وجعلت سكان مناطق "غلاف غزة" يعيشون في "مناطق مغلقة" بفعل الرشقات الصاروخية.
مستوطنات "غلاف غزة"
عقب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، أنشأ الاحتلال "منطقة عازلة" على طول الحدود، وبقيت عشرات المستوطنات القريبة من القطاع التي يطلق عليها الآن "غلاف غزة"، ويبلغ عددها نحو 50 مستوطنة، عرضة لهجمات صاروخية بين الفينة والأخرى.
وارتفع عدد المستوطنين في "غلاف غزة" رغم الحروب المتكررة، من 42 ألفًا عام 2009 إلى 55 ألفًا عام 2019، بزيادة قدرها 30.6%، بحسب تقرير لموقع "غلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي.
ويتكون هذا الغلاف من 3 مجالس إقليمية، معظم سكانه تلك المستوطنات من اليهود الشرقيين.
الاستيطان حول جنين
وأقامت إسرائيل 9 مستوطنات حول جنين، هي: "جانيم وكاديم وسانور وجانيت وشاكيد وحنانيت وريحان وتل منشة وحرميش"، وقد تم اخلاء 3 مستوطنات عام 2005، وفق خطة "فك الارتباط" الإسرائيلية آنذاك، وهي (كاديم وجانيم وسانور)، إضافة إلى إزالت مجموعة من المعسكرات.
وتوزعت تلك المستوطنات بشكل أحزمة تحيط بالمدينة، كي تخنق مجالات توسعها؛ ولتقطيع التواصل الجغرافي والسكاني؛ إضافة إلى مسابقة الزمن بمصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية وعزلها بالأسلاك الشائكة، وتوطين آلاف المستوطنين، وفق "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني".
الاشتباك الأخير في "عش الدبابير"
وعادت جنين ومخيمها الذي يطلق عليه الإعلام العبري "عش الدبابير"، للواجهة من جديد، بعد أن شنَّ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة ضده بداية الشهر الجاري، أطلق عليها اسم عملية "المنزل والحديقة"، التسمية التي أشارت إلى مستوطنة "جانيم - الحديقة" التي تم تفكيكها شمالي المدينة في 2005، والمنوي إعادة تكوينها من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية.
ولربما كان الحدث الأبرز الذي شهده مخيم جنين هو الحصار الإسرائيلي في 2002، والذي وصفه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بـ "جنين غراد"، نسبة إلى حصار مدينة "ستالينغراد" الروسية التي صمدت أمام الحصار الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، والاجتياح فيما بعد؛ ما أسفر عن مصرع 52 فلسطينيًّا و23 جنديًّا إسرائيليًّا.
وتسببت العملية الإسرائيلية الأخيرة، التي سعت من خلالها المنظومة الأمنية في "تل ابيب" لكبح جماح تنامي المجموعات المسلحة داخل المخيم، وحماية مستوطنات "غلاف جنين" من الهجمات المتكررة إلى إرتقاء 12 فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 140، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.