بين غلافَي "غزة وجنين".. إسرائيل تدخل عالم "المناطق المغلقة"

وبين غلافي "غزة وجنين" تدخل تل أبيب عالم "المناطق المغلقة"، حيث تواصل الحكومات الإسرائيلية تطويق مستوطنات الضفة بالجدران والأسلاك الشائكة والطرق الالتفافية، إضافة لنصب شبكة معقدة من الكاميرات الأمنية، وتطوير سباكات ملاجئ حديثة، بهدف عزلها عن محيطها الفلسطيني.

وتحاول إسرائيل بذلك توفير الحماية ضد أي هجمات، خاصة بعد دخول "الصواريخ بدائية الصنع" على خط المواجهة في جنين.

منظومة إنذار لمستوطنات "غلاف جنين"

وأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، العثور على بقايا صواريخ "بدائية الصنع" قرب إحدى مستوطنات جنين، بعد تبني جماعة فلسطينية استهداف مستوطنة "شاكيد".

وكانت فرقة تطلق على نفسها "كتيبة عياش"، قالت إنها أطلقت "صاروخين من طراز قسام (1)" تجاه "شاكيد"، ونشرت "فيديو" يوثق ذلك.

من جهته، قال موقع "حدشوت بتاخون سدي" العبري، إن "المنظومة الأمنية الإسرائيلية وقيادة الجبهة الداخلية يعملون على توفير منظومة إنذار لسكان مستوطنات (غلاف جنين)، خشية من هجمات محتملة، خاصة بعد تكرار إطلاق الصواريخ صوبها".

ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول أمني إسرائيلي الثلاثاء، قوله إن "حريقًا نشب قرب (شاكيد) جراء سقوط صاروخ (بدائي)"، فيما أعلنت "كتيبة عياش" مسؤوليتها عن العملية.

وهذه المرة الرابعة التي تعلن فيها "العياش" إطلاق صواريخ تجاه "غلاف جنين"، إذ اقتصرت عمليات الإطلاق في السابق على غزة.

وفي الـ24 من مايو/أيار الماضي، قالت قناة "كان" العبرية إن "الجيش عثر في قرية (نزلة عيسى) قرب جنين على قاذفة استخدمت لإطلاق صاروخ تجاه شاكيد"، موضحة أن عملية الإطلاق "فشلت"، وبعدها بيومين، أعلن أن صاروخًا استهدف مستوطنة "رام أون" شمال الضفة.

وتخشى القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل من أن تكون تلك المحاولات بمثابة "البداية لتطوير تلك الصواريخ" بمساعدة تقنية من فصائل غزة، التي خاضت بضع معارك مع إسرائيل، وجعلت سكان مناطق "غلاف غزة" يعيشون في "مناطق مغلقة" بفعل الرشقات الصاروخية.