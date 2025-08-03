بن غفير يدعو لـ"احتلال" غزة وتسريع التهجير رداً على فيديوهات الرهائن

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بعد اقتحامه المسجد الأقصى: "كما أثبتنا إمكانية السيطرة في الحرم القدسي الشريف، من الممكن احتلال قطاع غزة بأكمله وتشجيع الهجرة الطوعية. هذا يجب أن يكون الرد على فيديوهات حماس الفظيعة".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أخرجت نحو 30 يهوديًا من الأقصى لانتهاكهم قواعد الوضع الراهن.

وأضافت: "نعمل باستمرار على حفظ الأمن والنظام في الأماكن المقدسة وفي الحرم القدسي الشريف"، وأكدت أنه يُسمح بزيارة الحرم القدسي الشريف وفقًا لقرارات القيادة السياسية.

وكان بصحبة بن غفير كلّ من وزير شؤون الجليل والنقب، وعضو الكنيست عميت هاليفي من حزب الليكود، وشاران هاسكل من حزب "الأمل الجديد"؛ لإحياء ذكرى يوم التاسع من آب، الذي يُصادف تدمير هيكلي سليمان الأول والثاني، وإقامة الصلاة لبناء الهيكل الثالث.

وتوافد الآلاف إلى الحائط الغربي ليلة أمس، عشية ذكرى التاسع من آب، للصلاة والدعاء وقراءة سفر المراثي.

ومن المتوقع أيضًا أن يتوافد عشرات الآلاف إلى الحائط الغربي اليوم خلال الصيام. وتُعلّق لافتات في ساحة الحائط الغربي تحثّ المصلين على الدعاء أيضًا من أجل عودة الرهائن ونهاية الحرب.