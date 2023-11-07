هجوم بمسيرات على قاعدة أمريكية في كردستان العراق

تعرضت قاعدة حرير في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان صباح اليوم الثلاثاء، إلى قصف من خلال طائرات مسيرة؛ ما أدى إلى إيقاف وإلغاء بعض الرحلات في مطار أربيل الدولي القريب منها.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ"إرم نيوز"، إن "قاعدة حرير التي تتواجد فيها القوات الأمريكية تعرَّضت إلى عملية قصف بأكثر من ثلاث طائرات مسيرة، فيما تصدَّت الدفاعات الجوية للأمريكان لطائرتين، وسقط الباقي داخل القاعدة، دون معرفة حجم الخسائر الناتجة جراء عملية القصف".