هجوم بمسيرات على قاعدة أمريكية في كردستان العراق
تعرضت قاعدة حرير في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان صباح اليوم الثلاثاء، إلى قصف من خلال طائرات مسيرة؛ ما أدى إلى إيقاف وإلغاء بعض الرحلات في مطار أربيل الدولي القريب منها.
وقالت مصادر أمنية عراقية لـ"إرم نيوز"، إن "قاعدة حرير التي تتواجد فيها القوات الأمريكية تعرَّضت إلى عملية قصف بأكثر من ثلاث طائرات مسيرة، فيما تصدَّت الدفاعات الجوية للأمريكان لطائرتين، وسقط الباقي داخل القاعدة، دون معرفة حجم الخسائر الناتجة جراء عملية القصف".
وأضافت المصادر أن "عملية القصف دفعت مطار أربيل الدولي القريب جدًّا من القاعدة إلى إيقاف الرحلات الجوية وإلغاء بعضها، كما أطلقت القنصلية الأمريكية في أربيل صافرات الإنذار، خشية وجود عملية استهداف لها".
ولوَّحت ما تُسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" بالبدء بمرحلة جديدة في مواجهة الأمريكان نصرة لفلسطين، مؤكدة أن المرحلة الجديدة ستكون الأوسع على قواعدهم في المنطقة.
وتتعرَّض القوات الأمريكية المتواجدة في القواعد العسكرية العراقية في عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي وقاعدة حرير في أربيل، لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ أيام، أسفرت عن تسجيل إصابات طفيفة بين القوات الأمريكية بحسب بيانات رسمية للبنتاغون.