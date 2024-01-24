مقتل العشرات بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في خانيونس

قُتل وجرح عشرات الفلسطينيين اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ويأتي القصف الإسرائيلي، في الوقت الذي ما زالت فيه قواته تحاصر خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس، بالإضافة إلى حصار جامعة الأقصى التي تأوي عشرات الآلاف من النازحين وقصفها بقذائف المدفعية بين الحين والآخر.

وقال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس: " نحشى أن يحدث للمنظومة الصحية في محافظة خانيونس ما حدث لها في شمال قطاع غزة من اقتحامات وتجريف وإخراج عن الخدمة".

وأضاف النمس في تصريح لـ"إرم نيوز"، يسقط في كل لحظة بمدينة خانيونس، لا سيما غرب المدينة، عشرات القتلى والجرحى جرّاء القصف المدفعي الإسرائيلي لخيام النازحين في منطقة المواصي، في عملية إبادة جماعية وإعدام ميداني".

وأوضح أن طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى تلك المناطق، حيث تصل عشرات المناشدات في كل ساعة من محاصرين داخل الخيام بمنطقة المواصي وداخل جامعة الأقصى، دون أن تتمكن الطواقم من الاستجابة لها أو الوصول إليها لإجلائها.