الرئيس التونسي يكشف عن مشروع جديد للصلح الجزائي

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إنه يتم العمل على مشروع جديد للصلح الجزائي في وقت تعثرت فيه عملية استعادة أموال من قبل رجال أعمال تتهمهم السلطات بالفساد، وأيضًا من أصهار وأقارب الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وأضاف "سعيّد" خلال لقائه مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، يوم الأربعاء: "هذا المشروع الجديد الذي سيتم إصداره لاحقًا يهدف إلى تلافي عدد من النقائص التي أظهرتها التجربة، وسيتم عرضه قريبًا على مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب".

وأشار إلى أن الإدارة لا تعمل بصفة طبيعية في الوقت الراهن في وقت تعهد فيه في السابق بتطهيرها، قائلاً إن "هناك من يتذرع بالفصل 96 من المجلة الجزائية لتعطيل المرافق العمومية (الإدارات والمؤسسات الحكومية)، لكن هذا الفصل سيتم تعديله في أقرب وقت حتى لا يتم التعلل به مستقبلاً".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس قيس سعيّد شكل في وقت سابق لجنة لـ "الصلح الجزائي" يتلخص عملها في إجراء صلح مع رجال أعمال تتهمهم السلطات بالفساد يتم بموجبه استعادة "الأموال المنهوبة" مقابل حريتهم.

ويعد هذا أحد أبرز مشاريع قيس سعيّد الذي أغلق قوس الثورة عندما أسقط في 2021، البرلمان والحكومة المنتخبين في خطوة وصفتها المعارضة التونسية بالانقلاب، لكن الرئيس رفض هذه الاتهامات معتبرًا أن خطواته ضرورية لإنقاذ البلاد.