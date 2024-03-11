لماذا يصر نتنياهو على مشروع "الممر البحري" في غزة؟

أحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة من الاستنكار في الأوساط السياسية ولدى الرأي العام، بإعلانه أنه صاحب فكرة مشروع الميناء البحري في غزة.

وثارت تساؤلات حول هدف نتنياهو من إعلان تبني مشروع الميناء البحري، وما إذا كانت هذه محاولة لتلبية احتياجات سكان غزة بعيدًا عن سلطة حماس، أم أنها محاولة لـ"الإلهاء" بغرض استكمال خطته في تدمير قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع شركة الإعلام الألمانية المالكة لصحيفة "بوليتيكو"، إنه اقترح طريقًا بحريًّا للمساعدات من قبرص، خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أسبوعين من بدء الحرب.

وجاء ذلك التصريح "الصادم" من نتنياهو، في محاولة منه للرد على التقارير التي تؤكد إعاقة إسرائيل دخول المساعدات المنقولة بحرًا إلى غزة.

وبرَّر نتنياهو طرحه فكرة إنشاء الممر البحري مع قطاع غزة، بأنه سيكون الطريق الوحيد لإيصال المساعدات للفلسطينيين بعيدًا عن "سلاح حماس وتهديدها" للسكان في غزة، و"سرقتها المساعدات تحت تهديد السلاح"، بحسب قوله.