انقطاع تام للاتصالات والانترنت.. الحرب تعزل مدينتين سودانيتين عن العالم

تعيش مدينتي "زالنجي" و"الجنينة" بإقليم دارفور غرب السودان، في شبه عزلة عن العالم، عقب انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت، عنهما بسبب الاشتباكات العنيفة الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأطلق ناشطون من ولايتي "غرب ووسط دارفور"، وسما على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "أنقذوا_زالنجي والجنينة"، في محاولة للفت الأنظار لما تمر به المدينتين بعد عزلهما عن العالم منذ أكثر من أسبوعين.

ومنذ 17 مايو/ أيار الجاري، قُطعت الاتصالات بمدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، وبعد يومين لحقت بها مدينة "الجنينة" عاصمة ولاية غرب دارفور، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، تسببت في سقوط قتلى وجرحى، بجانب هروب الآلاف باتجاه دولة اتشاد المجاورة، بحسب ما أفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.