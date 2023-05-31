انقطاع تام للاتصالات والانترنت.. الحرب تعزل مدينتين سودانيتين عن العالم
تعيش مدينتي "زالنجي" و"الجنينة" بإقليم دارفور غرب السودان، في شبه عزلة عن العالم، عقب انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت، عنهما بسبب الاشتباكات العنيفة الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلق ناشطون من ولايتي "غرب ووسط دارفور"، وسما على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "أنقذوا_زالنجي والجنينة"، في محاولة للفت الأنظار لما تمر به المدينتين بعد عزلهما عن العالم منذ أكثر من أسبوعين.
ومنذ 17 مايو/ أيار الجاري، قُطعت الاتصالات بمدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، وبعد يومين لحقت بها مدينة "الجنينة" عاصمة ولاية غرب دارفور، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، تسببت في سقوط قتلى وجرحى، بجانب هروب الآلاف باتجاه دولة اتشاد المجاورة، بحسب ما أفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وقال عزالدين دهب، أحد أبناء مدينة زالنجي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع، أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، حيث تعرضت كل المرافق الحكومية والبنوك والمتاجر إلى النهب"، وفق قوله.
وأوضح أن"الجيش مرتكز في قيادته بينما بقية المدينة مستباحة من قبل مليشيات منفلة". مضيفا: "انقطعت شبكة الاتصالات لأكثر من أسبوعين، ولا توجد أي أخبار عن المدينة.. ما يرشح من معلومات نحصل عليه فقط بواسطة ناجين أو هاربين من الصراع".
من جهته رسم المتحدث باسم منسقية معسكرات النازحين بدارفور، آدم رجال، صورة قاتمة للأوضاع في مدينتي "زالنجي والجنينة" جراء ما تمران به من فلتان أمني تسببت فيه الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب تعبيره.
وقال رجال لـ"إرم نيوز"، إنه "منذ انقطاع الاتصالات والإنترنت، عن مدينتي الجنينة وزالنجي لا يُعرف ما يجري فيهما"، موضحا أنهما "كانتا تعانيان من قلة الأدوية المنقذة للحياة، كما يفتقد السكان هناك للطعام والشراب"، على حد قوله.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن ما بين 60 إلى 90 ألفا فروا من "الجنينة وزالنجي" إلى تشاد المجاورة منذ اندلاع الصراع في السودان الشهر الماضي، بينما تشكل النساء والأطفال نحو 80 بالمئة من اللاجئين.
وكتب هينوا أحمد، على موقع فيسبوك تحت عنوان "رسالة إلى العالم"، قائلا: "الجنينة وزالنجي خارج نطاق التغطية، لا نعلم ماذا حل بهما بعد انقطاع دام أكثر من ثلاث أسابيع للكهرباء والمياه والاتصالات، ونهب وتدمير كل الأسواق والمرافق العامة، لا نعلم ماذا حل بهم هل مازالوا أحياء؟".
من جهتها كتبت إشراقة آدم، على "فيسبوك"؛ "والله ما قادرين عديل اسبوعين كاملات لا حس لا خبر، والأصعب من دا كلو كل يوم بنسمع خبر الوفيات، إن شاء الله كلهم يكونوا سالمين وما جاتهم عوجة يا رب".
كما كتب نزار سليمان، على "فيسبوك" قائلا: "مدينة زالنجي لأكثر من 12 يوما، قابعة في الظلام، حيث لا كهرباء ولا مياه ولا اتصالات ولا أسواق، كانت هناك اشتباكات بين الفصائل المتحاربة ولا أحد يعلم ماذا يدور الآن، وماذا حل بسكانها"، مشيرا إلى "نفاد السلع الاستهلاكية والأودية المنقذة للحياه"، وفق قوله.