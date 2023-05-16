"العفو العام" رهن التجاذبات السياسية في العراق.. وتحالف للإطاحة بالحلبوسي

ومن المتوقع أن يستثني قانون العفو العام من اعترفوا بارتكابهم جرائم يصنفها القانون العراقي بـ"الإرهابية".

ويتخوف المؤيدون لإقرار القانون من أن يتم إفراغه من محتواه من قبل المعارضين أثناء مناقشة بنوده ومحتواه خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي، تشكيل لجنة لإعداد قانون العفو العام.

وأقر قانون العفو العام عام 2016 بعد جدل طويل، وعدل في العام 2017 بعد طلب من قوى سياسية منضوية حاليا ضمن "الإطار التنسيقي" .

الإطاحة بالحلبوسي

ومع انطلاق العد التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات، تحاول أطراف شيعية وسنية على حد سواء الإطاحة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكسر هيبة زعامته لسنة العراق التي كرسها مؤخرا.

وتسعى القوى السنية المعارضة للحلبوسي بزعامة حليفه خميس الخنجر إلى تشكيل تحالف جديد يجمع أطراف تحالف "السيادة" ويستثني حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي.