ألمانيا: لم نحدد بعد موقفنا من العقوبات على إسرائيل

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية الأربعاء، إن الحكومة لم تبلور بعد وجهة نظر نهائية بشأن مقترحات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة.

وذكر المتحدث شتيفان كورنيليوس خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول الخطط "نحن على علم بالخطط الخاصة بالعقوبات. والمفوضية (الأوروبية) تناقشها منذ عدة أيام. ستُقدم اليوم، والحكومة الألمانية لم تشكل بعد رأيا نهائيا بشأنها"، بحسب "رويترز".

كانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت الثلاثاء، إن الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة سيزيد الأوضاع المتأزمة سوءاً، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية ستطرح، الأربعاء، إجراءات للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لتغيير نهجها في القطاع.

وأوضحت كالاس عبر منصة "إكس" أن تعليق الامتيازات التجارية وفرض عقوبات على وزراء متطرفين ومستوطِنين متورطين في العنف، سيمثل رسالة واضحة بضرورة إنهاء الحرب.

وأضافت أن العملية البرية لا تعني سوى المزيد من القتل والدمار والتهجير، في حين قوبل المقترح بانتقادات حادة من وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر.

وانتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مقترح الاتحاد الأوروبي لتعليق بنود من اتفاقية التجارة مع تل أبيب، معتبراً أنه جاء بشكل متسرع ومن دون تشاور، وبما يخالف روح الشراكة القائمة.

ووصف ساعر الخطوة بأنها "غير مسبوقة" ولم تُطبق على أي دولة أخرى، معتبراً أنها محاولة للإضرار بإسرائيل في خضم الحرب المستمرة منذ هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول. وأكد أن العقوبات والضغوط لن تدفع إسرائيل للتراجع عن أولوياتها الأمنية.