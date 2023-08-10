50 عسكريًا من الجيش السوداني ينضمون لـ"الدعم السريع" في دارفور
أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، انضمام مجموعة عسكرية جديدة قوامها 50 شخصًا "ضباط صف وجنود" من القوات المسلحة بالفرقة السادسة "الفاشر" لصفوفها بشمال دارفور.
يأتي ذلك، في وقت يسود فيه الهدوء الحذر العاصمة السودانية الخرطوم، مع وقوع عمليات قصف مدفعي بعيد المدى من حين لآخر، وذلك بعد يومين من انتهاء أعنف المعارك العسكرية التي دارت مؤخرًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، استمرت ليومين متتالين.
وأكدت قوات الدعم السريع في بيان على منصة "إكس" أن القوة استجابت لنداء قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، انحيازًا لرغبة وتطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة والمساواة والحكم الديمقراطي.
ورحب البيان بالذين انضموا لقيادة قوات الدعم السريع بقطاع الفاشر ولاية شمال دارفور، قائلًا إن الذين أعلنوا انحيازهم خلال الفترة الماضية لقوات الدعم السريع تجاوز عددهم الآلاف.
وأكد أنهم "سيشكلون مع إخوانهم في الدعم السريع النواة الأساسية للجيش القومي المهني الواحد الذي يضم جميع السودانيين على اختلاف انتماءاتهم الجهوية والإثنية بما يعكس التنوع الحقيقي لبلادنا"، طبقًا للبيان.
ويوم الإثنين الماضي، أعلنت قوات "درع السودان" بقيادة اللواء أبو عاقلة محمد أحمد كيكل، انضمامها بكامل عناصرها وعتادها لقوات الدعم السريع في الحرب الدائرة ضد الجيش منذ نيسان/أبريل الماضي.