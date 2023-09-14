التلوث بالأسلحة الحربية.. معضلة جديدة سببتها فيضانات ليبيا

حذّر مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خطورة التلوث بالأسلحة الحربية بسبب الفيضانات التي "أسهمت في نقل ذخائر غير منفجرة إلى مناطق كانت خالية من التلوث سابقًا".

وأضاف إريك تولفسن في تغريدة أن هذا الأمر يعرّض الناجين والمسؤولين عن المساعدات الإنسانية لأخطار أكبر".