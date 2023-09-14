التلوث بالأسلحة الحربية.. معضلة جديدة سببتها فيضانات ليبيا
حذّر مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خطورة التلوث بالأسلحة الحربية بسبب الفيضانات التي "أسهمت في نقل ذخائر غير منفجرة إلى مناطق كانت خالية من التلوث سابقًا".
وأضاف إريك تولفسن في تغريدة أن هذا الأمر يعرّض الناجين والمسؤولين عن المساعدات الإنسانية لأخطار أكبر".
وتأتي تغريدة المسؤول بلجنة الصليب الأحمر لتعبر عن مخاوف من أن تكون السيول جرفت ألغامًا وذخائر ودفنتها بالطمي؛ ما يشكل معضلة جديدة سببتها الكارثة التي ضربت مدن الشرق الليبية.
وتواصل مدينة درنة الليبية الخميس تعداد ضحاياها بعد الفيضانات الكارثية التي دمرت أحياء بكاملها وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.
وكانت العاصفة "دانيال" ضربت المنطقة بعد ظهر الأحد، وتساقطت أمطار غزيرة جدًّا تسببت بانهيار سدّين قريبين من درنة، فاجتاحت المياه المدينة جارفة الأبنية والناس.
وتستمر حصيلة القتلى في الارتفاع، فيما لا تزال جثث ملفوفة بأغطية ممددة في الشوارع، في حين تُكدّس جثث أخرى في شاحنات صغيرة لنقلها إلى المدافن.