"يديعوت أحرونوت": إيلات غير مؤهلة لمواجهة هجمات صاروخية
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن القواعد العسكرية في مدينة إيلات غير معدة لمواجهة هجمات صاروخية، وأن الجنود في تلك القواعد يشعرون بأن الجيش يتخلى عنهم.
وفي أعقاب فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية 3 مرات على الأقل، في التصدي لهجمات صاروخية قادمة من البحر الأحمر، أصبح وضع القواعد العسكرية في إيلات محط أنظار المراقبين، ولا سيما عقب استغاثات من عائلات الجنود، بأنهم دون مظلة دفاعية.
استهداف مواقع إستراتيجية
وأوضحت "يديعوت أحرنوت" أنه على الرغم من أن الأسبوع الماضي شهد تعرض قاعدة سلاح البحرية في إيلات لضربة مباشرة بطائرة مُسيَّرة أُطلِقت من العراق بواسطة ميليشيا موالية لإيران، إلا أن الجيش لم يسارع إلى تأمين المواقع العسكرية في إيلات، ويُطلَب من الجنود الاستلقاء بداخل قنوات مكشوفة مع كل صافرة إنذار.
الصحيفة نوهت بأن إيلات أصبحت منذ بداية الحرب قبل 6 أشهر، وبالأخص الأسابيع الأخيرة، بؤرة مركزية للهجمات التي تُنفَّذ بمسيرات انتحارية أو صواريخ جوالة أو باليستية.
وقالت، إن ميليشيا الحوثي في اليمن هي التي بادرت بالهجمات على إيلات، إلا أن تلك الهجمات اتسعت لتشمل أخرى تنطلق من الأراضي العراقية، محاولة استهداف مواقع إستراتيجية بالمدينة.
وحذرت الصحيفة من أن بقاء القواعد العسكرية في إيلات مكشوفة وعرضة للضربات الصاروخية، بالتزامن مع التهديدات الإيرانية بالانتقام لاغتيال الجنرال محمد رضا زاهدي، ينذر بخطر محدق بالجنود.
وتابعت، إن جنوداً من قاعدة الفرقة (80) التي تقع في جبال إيلات، أدلوا بشهادات أكدوا خلالها أنهم اشتكوا مرارًا لقادتهم، دون أن تتخذ قيادة الجيش أية خطوات نحو تأمين أرواحهم.
دفاعات جوية قوية
وأكد العديد من الجنود أنهم في كل مرة تُطلَق فيها صافرات الإنذار، يكون عليهم الركض نحو قنوات محفورة على حواف القاعدة والاستلقاء بداخلها، وأن تلك القنوات السطحية مكشوفة وغير منظمة.
الصحيفة تلقت شكاوى أيضًا من عائلات الجنود الذين يخدمون في إيلات، وقالت إن خلاصة رأيهم هي أن الجنود هناك يشعرون أن الجيش يتخلى عنهم، وأنهم يسمعون دوي الانفجارات بعد كل صافرة إنذار، ويدركون أنهم بداخل قواعد مهمة يمكنها أن تصبح هدفًا للهجوم بسهولة.
وأوضح مصدر مطلع للصحيفة، أن إيلات بها دفاعات جوية قوية، تشمل نظام "حيتس" لاعتراض الصواريخ الباليستية، ونظام "القبة الحديدية" البحرية، إلا أنها لم تكن فعالة في العديد من الهجمات.
الصحيفة ألمحت إلى أن الجيش الإسرائيلي يعول على تعهدات أمريكية بأن الأخيرة ستواصل المساعدة في صد التهديدات القادمة من الساحة اليمنية أو العراقية، ولكنها نوهت بأن حالات عديدة شهدت اختراق الدفاعات الجوية الأمريكية أيضًا.