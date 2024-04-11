"يديعوت أحرونوت": إيلات غير مؤهلة لمواجهة هجمات صاروخية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن القواعد العسكرية في مدينة إيلات غير معدة لمواجهة هجمات صاروخية، وأن الجنود في تلك القواعد يشعرون بأن الجيش يتخلى عنهم.

وفي أعقاب فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية 3 مرات على الأقل، في التصدي لهجمات صاروخية قادمة من البحر الأحمر، أصبح وضع القواعد العسكرية في إيلات محط أنظار المراقبين، ولا سيما عقب استغاثات من عائلات الجنود، بأنهم دون مظلة دفاعية.

استهداف مواقع إستراتيجية

وأوضحت "يديعوت أحرنوت" أنه على الرغم من أن الأسبوع الماضي شهد تعرض قاعدة سلاح البحرية في إيلات لضربة مباشرة بطائرة مُسيَّرة أُطلِقت من العراق بواسطة ميليشيا موالية لإيران، إلا أن الجيش لم يسارع إلى تأمين المواقع العسكرية في إيلات، ويُطلَب من الجنود الاستلقاء بداخل قنوات مكشوفة مع كل صافرة إنذار.

الصحيفة نوهت بأن إيلات أصبحت منذ بداية الحرب قبل 6 أشهر، وبالأخص الأسابيع الأخيرة، بؤرة مركزية للهجمات التي تُنفَّذ بمسيرات انتحارية أو صواريخ جوالة أو باليستية.