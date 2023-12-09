ولاية ألمانية تفرض "الاعتراف بإسرائيل" للحصول على الجنسية

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن المشهد السياسي الألماني شهد موقفًا متشددًا بشأن شروط تجنيس الأجانب، لا سيما في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ويواجه الأجانب الطامحون للحصول على الجنسية الألمانية تقليديًّا متطلبات، مثل الإقامة لأكثر من ثماني سنوات، وإتقان اللغة الألمانية، والفهم الشامل للديناميكيات السياسية والقانونية والاجتماعية للبلاد، إلا أن ولاية ساكسونيا أنهالت، وهي ولاية في ألمانيا الشرقية السابقة، أدخلت معيارًا إضافيًّا اعتبارًا من 29 نوفمبر، حيث يجب على المرشحين للحصول على الجنسية التوقيع على شهادة تعترف صراحة بمسؤولية ألمانيا الخاصة تجاه دولة إسرائيل، وتعترف بحق إسرائيل في الوجود، إضافة إلى إدانة جميع أشكال معاداة السامية والالتزام بعدم المساس بحق دولة إسرائيل في الوجود، وفق الصحيفة الفرنسية.

ونقلت عن وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا أنهالت، تمارا زيشانغ، توضيحها في مقابلة مع صحيفة "تاغ شبيغل" الأساس المنطقي وراء هذه المبادرة، مؤكدة أن أمن إسرائيل وحماية الحياة اليهودية في ألمانيا يعتبران من أسباب الدولة، ويجب على الأفراد الذين يسعون للحصول على الجنسية الألمانية أن يوافقوا بشكل لا لبس فيه على هذا المبدأ.