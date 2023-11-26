ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة.. أرقام لا مثيل لها في حروب القرن

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إسرائيل تَعتبِر مقتل المدنيين في قطاع غزة جزءًا مؤسفًا ولكن لا مفرّ منه، مشيرة إلى الخسائر البشرية الفادحة الناجمة عن الحملات العسكرية التي شنّتها الولايات المتحدة نفسها ذات يوم في العراق وسوريا.

لكن مراجعة الصراعات الماضية والمقابلات مع خبراء الأسلحة تشير إلى أن الهجوم الإسرائيلي مختلف، ففي حين أن أعداد القتلى في زمن الحرب لن تكون دقيقة، يقول الخبراء إنه حتى القراءة الأولية لأرقام الضحايا الواردة من غزة تُظهر أن وتيرة الموت خلال الحملة الإسرائيلية ليس لها مثيل في هذا القرن.

ويقول الخبراء، إن الناس يُقتلون في غزة بسرعة أكبر حتى من اللحظات الأكثر دموية للهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا وأفغانستان، والتي تعرّضت هي نفسها لانتقادات واسعة النطاق من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وبحسب الصحيفة، فوجئ خبراء ضحايا الصراع بعدد الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن مقتلهم في غزة، ومعظمهم من النساء والأطفال، ومدى سرعة مقتلهم.