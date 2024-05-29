بلينكن يبحث مع البرهان استئناف مفاوضات جدة ووقف الحرب في السودان

كشفت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، استئناف المفاوضات في منبر جدة، وفق "رويترز".

وذكرت الخارجية الأمريكية، أن المباحثات جرت خلال محادثة هاتفية استمرت قرابة 30 دقيقة، وركزت على الحاجة لإنهاء الحرب في السودان.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، في بيان، إن الجانبين "ناقشا الحاجة الملحة لإنهاء النزاع في السودان بشكل عاجل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط القتال، لتخفيف معاناة الشعب السوداني".

وأضاف ميلر أن بلينكن ناقش أيضاً "الحاجة إلى حماية المدنيين وخفض الأعمال العدائية في الفاشر بولاية شمال دارفور".