"الغارديان": شكوك في فاعلية الغزو الإسرائيلي لغزة
مع تواصل الغزو البري الذي يشنّه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن الإسرائيليين ووسائل الإعلام يشككون في مدى فاعلية العملية وتقدمها، خصوصًا مع وجود ضغوط دولية تدعو إلى وقف القتال.
وقالت الصحيفة إن القوات الإسرائيلية، وتحديدًا الكتيبة الـ13 من لواء جولاني الإسرائيلي واجهت خلال الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، موقفًا صعبًا أثناء محاولتها التقدم في شمال غزة.
وذكرت أن الكتيبة الـ13 واجهت كمينًا مفاجئًا نصبته وحدة النخبة التابعة لحماس الخارجة من مداخل الأنفاق المخفية، إذ أدت هذه المواجهة إلى معركة طويلة استخدمت فيها الحركة طائرات دون طيار وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون ضد ناقلات الجنود المدرعة الإسرائيلية، ونجح الجنود بصد هذه الهجمات، لكنها أوقعت إصابات في الجانبين.
وفي حديثه عن هذا الكمين، قال قائد الكتيبة، اللفتنانت كولونيل تومر غرينبرغ، إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد الاشتباك: "لقد خرجوا من الأنفاق، المحيطة بنا، وأطلقوا علينا قذائف صاروخية، وحاولوا الاقتراب من ناقلات الجنود المدرعة الخاصة بنا لوضع متفجرات".
وأشارت الصحيفة إلى أن الغزو البري للقوات الإسرائيلية، تميز بنصب الكمائن والهجمات على الدبابات والقتال في المناطق الحضرية التي لحقت بها أضرار جسيمة، مؤكدة أن إسرائيل واجهت تحديات تنوعت بين الأنفاق المخفية، والطرق الملغومة، والأفخاخ المتفجرة، وهجمات الطائرات دون طيار.
وتقول الصحيفة: "رغم بعض النجاحات التي أعلنها جيش الدفاع الإسرائيلي، فإنه لم يحقق بعد هدفه الأساس المتمثل في إنقاذ أكثر من 240 رهينة تحتجزهم حماس".
هذا الأمر دفع الإسرائيليين، ووسائل الإعلام في الدولة العبرية، بحسب "الغارديان"، إلى الإعراب عن شكوكهم في مدى تقدم العملية وفاعليتها، على الرغم من التصريحات الرسمية، متسائلين عن ما إذا كانت الحكومة تتحول نحو نمط مألوف من الحملات غير المكتملة ضد حماس، على غرار الغزوات السابقة لغزة.
وتساءلت الصحيفة حول ما إذا كانت إسرائيل ستكون قادرة على وضع حد حاسم للتهديد الذي تشكله حماس.
ويطرح ناثان براون، في مقال لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أسئلة مهمة حول تعريف النصر، وما يمكن لإسرائيل تحقيقه بشكل واقعي، وكيف ستعرف متى ينتهي الصراع.
وبحسب الصحيفة، ظل احتمال ممارسة الضغوط الدولية لوقف القتال، لاسيما بسبب المخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين، عاملًا مهمًّا في الصراع، الذي يثير تساؤلات حول إمكانية تحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية وتحقيق نصر تقليدي.
ولا يزال الوضع معقدًا ومليئًا بالتحديات، إذ يتأثر حل الصراع بعوامل خارجة عن سيطرة إسرائيل، بما في ذلك الضغوط الدولية من أجل وقف العمليات الإنسانية ومفاوضات وقف إطلاق النار.
وتظل النتيجة غير مؤكدة مع استمرار معاناة الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين، في حين يراقب العالم ويتساءل بخصوص ما سيأتي بعد ذلك، وفقًا للصحيفة.
المصدر: صحيفة الغارديان