"الغارديان": شكوك في فاعلية الغزو الإسرائيلي لغزة

مع تواصل الغزو البري الذي يشنّه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن الإسرائيليين ووسائل الإعلام يشككون في مدى فاعلية العملية وتقدمها، خصوصًا مع وجود ضغوط دولية تدعو إلى وقف القتال.

وقالت الصحيفة إن القوات الإسرائيلية، وتحديدًا الكتيبة الـ13 من لواء جولاني الإسرائيلي واجهت خلال الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، موقفًا صعبًا أثناء محاولتها التقدم في شمال غزة.

وذكرت أن الكتيبة الـ13 واجهت كمينًا مفاجئًا نصبته وحدة النخبة التابعة لحماس الخارجة من مداخل الأنفاق المخفية، إذ أدت هذه المواجهة إلى معركة طويلة استخدمت فيها الحركة طائرات دون طيار وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون ضد ناقلات الجنود المدرعة الإسرائيلية، ونجح الجنود بصد هذه الهجمات، لكنها أوقعت إصابات في الجانبين.