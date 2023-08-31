إصابات واعتقالات بعد مداهمات إسرائيلية بالضفة الغربية والقدس

أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق بالغاز السام، ليل الاربعاء الخميس، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بعد اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقم الإسعاف نقلت شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه إلى المستشفى، كما أصيب اربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخر بشظايا الرصاص، إضافة إلى 85 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات وآليات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، ليل الأربعاء الخميس.

وأغلقت القوات الاسرائيلية الطريق الرئيسي لتأمين حافلات تقل إسرائيلين متوجهة لمقام النبي يوسف لأداء الصلاة .