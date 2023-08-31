إصابات واعتقالات بعد مداهمات إسرائيلية بالضفة الغربية والقدس
أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق بالغاز السام، ليل الاربعاء الخميس، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بعد اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقم الإسعاف نقلت شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه إلى المستشفى، كما أصيب اربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخر بشظايا الرصاص، إضافة إلى 85 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات وآليات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، ليل الأربعاء الخميس.
وأغلقت القوات الاسرائيلية الطريق الرئيسي لتأمين حافلات تقل إسرائيلين متوجهة لمقام النبي يوسف لأداء الصلاة .
واندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تخللها إطلاق نار وقنابل صوتية والغاز المسيل للدموع.
كما أصيب 4 جنود إسرائيليين بعد تفجير عبوة ناسفة زرعتها فصائل المقاومة الفلسطينية في طريق الآليات العسكرية الإسرائيلية، وتم نقلهم للمستشفيات الإسرائيلية بواسطة الإسعاف العسكري الإسرائيلي، المرافق للجيش.
ونفذ الجيش الإسرائيلي فجر الخميس عدة حملات مداهمات واعتقالات في عدة مناطق من الضفة الغربية واعتقل 19 فلسطينيا.
وفي القدس، اندلعت مواجهات عنيفة في منطقة بيت حنينا، بعد أن حاصر الجيش الإسرائيلي منزل منفذ عملية الطعن امس بالقدس، واعتقل الجيش ذوي المنفذ، بعد تفتيش المنزل، واقتادهم الى مركز الشرطة ليفرج عنهم صباح اليوم بعد التحقيق معهم.