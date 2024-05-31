مقتل 14 حوثياً وإصابة 30 بغارات أمريكية بريطانية على الحديدة

قالت قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثيين اليوم الجمعة إن ضربات أمريكية وبريطانية على محافظة الحديدة اليمنية قتلت 14 شخصا وأصابت أكثر من 30 آخرين.

وأفادت القناة بأن الضربات استهدفت مبنى للإذاعة في مديرية الحوك بالحديدة وميناء الصليف.

وقال الجيشان الأمريكي والبريطاني إنهما شنا ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن أمس الخميس في إطار جهود ردع الميليشيا عن مواصلة استهداف الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن القوات الأمريكية والبريطانية شنت ضربات على 13 هدفا في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.