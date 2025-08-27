ضغوط استيطانية على الحكومة الإسرائيلية لإعلان السيادة على الضفة

قال رئيس مجلسي بنيامين ويشع الاستيطانيين بالضفة الغربية، يسرائيل غانتس، "إننا نبذل قصارى جهدنا لضمان إعلان الحكومة الإسرائيلية فرض السيادة على الضفة خلال اجتماعها المقبل".

ووفق تصريحاته للقناة السابعة العبرية، تعليقًا على حفل الاستقبال الذي أقامه لقيادات إسرائيل بمطعم شهير في القدس، قال غانتس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم قضية السيادة في مواقفه وتصريحاته.

وأشار إلى أن الأمسية "مؤثرة للغاية، وكان هدفها الإعراب عن امتنانهم لرئيس الوزراء، والحكومة، وجميع محاربي المستوطنات القدامى، وكل من شارك بالثورة في الضفة"، دون أن يفسر مقصده، لكنه كان يلمح للأرقام القياسية للمستوطنات في الضفة.

وتابع غانتس: "نشهد تغييرًا لم نشهده منذ حرب 67 في الاعتراف بالمستوطنات الجديدة، وفي البنية التحتية التي تقام لها، وتأمينها بالوسائل المختلفة، فهذه الحكومة تُحقق إنجازًا تاريخيًا للاستيطان".

وبحسب التقرير العبري، شهد الاجتماع الاحتفالي الاعتراف بـ17 مستوطنة تابعة لمجلس بنيامين الاستيطاني، في تعزيز كبير للاستيطان.

وكان نتنياهو مهتمًا جدًا بالمشاركة في احتفالية "بنيامين" في القدس، حتى إنه غير جدول أعمال اجتماع الكابينت، وقلص وقته لنحو ثلاث ساعات فقط عكس المعتاد، فيما انتشرت أنباء نقلتها وسائل الإعلام العبرية حول إصدار الحكومة قرارًا بفرض السيادة على الضفة.