في ظل أزمة الكهرباء المستفحلة.. السلطات العراقية تلوّح بحلول هذا الصيف

وأضاف موسى، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "التنسيق عالٍ مع وزارة النفط بشأن الإطلاقات ليكون عمل الوحدات التوليدية في محطات الإنتاج جاهزة بطاقتها القصوى وتستقبل ذروة الأحمال الصيفية".

منوهًا إلى أن "توجيهات وزير الكهرباء شملت قطاع النقل ومعالجة الاختناقات وإنتاج الخطوط الناقلة السريعة، إلى جانب نصب محولات القدرة في المحطات التحويلية من أجل إتاحة وسعات لازمة لتصريف الطاقات المنتجة".

وتابع أن "قطاع التوزيع استلزم القيام باستحداث المغذيات، ونصب المحطات الثابتة والمتنقلة في مراكز الحمل وتأهيل شبكات التوزيع، وتغيير سعات المحولات، وربط منظومات (الكادة) بجميع المحطات الطرفية والوسطية".

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن "الاستعدادات لذروة الأحمال الصيفية، جيدة، وأن هناك لجانًا مشكلة من قبل الوزارة، تعمل على إزالة تجاوزات الشبكة وتنظيم الاشتراكات العشوائية غير النظامية، إلى جانب تنظيم الأحمال العالية في سجلات لتقليل الاستهلاك".