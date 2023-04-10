في ظل أزمة الكهرباء المستفحلة.. السلطات العراقية تلوّح بحلول هذا الصيف
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، مساء الأحد، أن الاستعدادات لذروة الأحمال الصيفية فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية جيدة، مشيرة إلى إعدادها خطة كاملة للجباية الإلكترونية، وتشكيل لجان لإزالة تجاوزات الشبكة، والإفصاح عن مشاريع واعدة ومعالجات "حقيقية" لملف الكهرباء.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن "الوزارة شرعت، منذ وقت مبكر، بتنفيذ خطتها استعدادًا لفصل الصيف"، مبينًا أن "الخطة تضمنت إكمال الصيانات الدورية والطارئة للوحدات التوليدية وجاهزية محطات الإنتاج ومنظومات الوقود، فضلًا عن نصب منظومات التبريد".
وأضاف موسى، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "التنسيق عالٍ مع وزارة النفط بشأن الإطلاقات ليكون عمل الوحدات التوليدية في محطات الإنتاج جاهزة بطاقتها القصوى وتستقبل ذروة الأحمال الصيفية".
منوهًا إلى أن "توجيهات وزير الكهرباء شملت قطاع النقل ومعالجة الاختناقات وإنتاج الخطوط الناقلة السريعة، إلى جانب نصب محولات القدرة في المحطات التحويلية من أجل إتاحة وسعات لازمة لتصريف الطاقات المنتجة".
وتابع أن "قطاع التوزيع استلزم القيام باستحداث المغذيات، ونصب المحطات الثابتة والمتنقلة في مراكز الحمل وتأهيل شبكات التوزيع، وتغيير سعات المحولات، وربط منظومات (الكادة) بجميع المحطات الطرفية والوسطية".
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن "الاستعدادات لذروة الأحمال الصيفية، جيدة، وأن هناك لجانًا مشكلة من قبل الوزارة، تعمل على إزالة تجاوزات الشبكة وتنظيم الاشتراكات العشوائية غير النظامية، إلى جانب تنظيم الأحمال العالية في سجلات لتقليل الاستهلاك".
لافتًا إلى أن "الوزارة أعدت خطة كاملة بشأن الجباية الإلكترونية، خاصة بعد تخويل مجلس الوزارء لوزارة الكهرباء بالمضي مع شركات استشارية وتقديم دراسات فنية، وستعرض على مجلس الوزراء لمناقشتها والتصويت عليها".
وبشأن دخول محطات كهربائية للخدمة، أوضح موسى أن "هناك محطات دخلت العمل وكانت منجزًا نوعيًا منها محطة عكاز الذي جرى تشغيلها على الإنتاج الوطني، فضلًا عن الاتفاق مع وزارة النفط لتزويد الغاز الكافي من حقل حلفاية لتشغيل محطة ميسان الغازية والاستثمارية".
منوهًا إلى أن "التنسيق عالٍ من أجل تشغيل الوحدة التوليدية الثانية بمحطة صلاح الدين، والعمل جارٍ بمحطة الأنبار المركبة وتوسعة محطة الخيرات والحيدرية، علاوة على نصب الدورات المركبة بمحطة المنصورية والقدس وذي قار والسماوة".
واختتم بالقول إن "المشاريع واعدة، والمعالجات حقيقية لملف الكهرباء، والوزير أوعز بمواكبة العمل بثلاثة اتجاهات إنتاج ونقل وتوزيع من أجل تحقيق خطوات تنعكس بالإيجاب على ساعات العمل".