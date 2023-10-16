الغارديان تفصل رسامًا بسبب كاريكاتير عن نتنياهو

وقال رسام الكاريكاتير المفصول: "لقد عملت لمدة 42 عامًا ولم تظهر هذه الأنواع من المشكلات إلا أخيراً، كنت أرسم ثلاث رسوم افتتاحية في الأسبوع، ثم قلصوها إلى ثلاثة شهريًا، والآن تخلصوا منها تمامًا".

وأضاف التقرير أن صحيفة الغارديان أكدت في بيان لها أنه ليس لديها أي خطط لمواصلة العمل مع بيل. وجاء في البيان: "كانت الرسوم الكاريكاتورية لستيف بيل جزءًا مهمًا من صحيفة الغارديان على مدار الأربعين عامًا الماضية، ونحن نشكره ونتمنى له كل التوفيق".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها بيل برسم رسوم كاريكاتورية معادية للسامية، بحسب التقرير، فقد أظهرت أعماله السابقة نتنياهو كمحرك للدمى يسيطر على السياسيين البريطانيين، وأخرى قارنت قطاع غزة بمعسكرات الاعتقال النازية.