جنوب إفريقيا ترفع دعوى على إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة

قدمت جنوب إفريقيا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل؛ لما وصفتها بأنها "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة، اليوم الجمعة.

وأكّدت جنوب إفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة؛ لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإتنية الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية "بلا أساس"، مشيرة إلى أن حرب إسرائيل على حماس وليس على شعب غزة.

واتهم البيان، جنوب إفريقيا بالتعاون مع جماعة "إرهابية" تدعو إلى تدمير إسرائيل، في إشارة إلى حركة حماس.