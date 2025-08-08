قتيل بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بمقتل شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق الرئيسي بين صيدا وصور، في محيط بلدة أنصارية جنوبي لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن فرق الإسعاف انتشلت جثة القتيل ونقلتها إلى أحد مستشفيات المنطقة، مشيرة إلى أن طائرات مسيّرة إسرائيلية ما زالت تحلق على علو منخفض فوق المنطقة المستهدفة.



وفتح "حزب الله" "جبهة إسناد" لقطاع غزة غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

واستمر التصعيد عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية قرابة عام، وتحوّل لمواجهة مفتوحة اعتباراً من أواخر أيلول/سبتمبر 2024.

وأبرم الجانبان اتفاقا لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني. إلا أن إسرائيل واصلت تنفيذ غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا الجنوب والبقاع، وأبقت على قواتها في خمسة مرتفعات لبنانية قرب الحدود معها.

وتشدد إسرائيل على أنها لن تسمح للحزب المدعوم من طهران بإعادة بناء قدراته بعد الحرب التي تلقّى خلالها ضربات قاسية على صعيد البنية العسكرية والقيادية، خصوصا اغتيال أمينه العام السابق حسن نصرالله.