إسرائيل تستدعي السفير الإسباني لتوبيخه بعد تصريحات عن حرب غزة

استدعت إسرائيل السفير الإسباني لتوبيخه بعدما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الخميس، إنه يشك في أن إسرائيل تحترم القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته لوزير الخارجية باستدعاء السفير الإسباني لتوبيخه "بعد التصريحات المخزية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني في نفس اليوم الذي قتل فيه إرهابيو حماس إسرائيليين في عاصمتنا القدس".

وقتل مسلحان من حماس ثلاثة أشخاص في محطة للحافلات بالقدس، خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم الخميس.