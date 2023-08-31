اليمن.. إحباط مخطط حوثي لتفخيخ طريق رئيس غرب تعز

قالت القوات العسكرية المشتركة الموالية للشرعية اليمنية، والمرابطة على شريط الساحل الغربي، إنها أحبطت "مخططاً إرهابياً حوثياً" كانت تسعى من خلاله إلى تفخيخ طريق رئيسية غرب محافظة تعز.

ووفقا لبيان صادر عن الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة، مساء الأربعاء، قالت فيه إن "خلية حوثية كانت تحاول التسلل بغرض زرع عبوات ناسفة على جانبي الطريق العام الرابط بين منطقتي البرح والوازعية، غربي تعز".

وذكر البيان الذي أورده الموقع الرسمي الناطق باسم المقاومة الوطنية "2 ديسمبر" أن "شعبة الاستخبارات التابعة للقوات المشتركة علمت عن مساعي الخلية الحوثية المنضوية تحت مسمى وحدة (العمليات الإيذائية) في هندسة المنطقة الرابعة التابعة لميليشيات الحوثي في تنفيذ عملية إرهابية، لتقوم بتزويد الوحدات العسكرية المرابطة في محور البرح بتلك المعلومات التي حصلت عليها والتي بدورها قامت بالتعامل مع الخلية الحوثية".

وأشار البيان إلى أن عناصر القوات المشتركة "قامت بنصب كمين محكم للخلية، قبل أن تندلع على إثر ذلك، اشتباكات مسلحة بين الطرفين، أسفرت عن مصرع عنصرين من الخلية الحوثية، بالإضافة إلى أسر اثنين آخرين".

وبحسب البيان، فقد "عثر بحوزة عناصر الخلية على هواتف نقالة تحتوي على خرائط ومقاطع مرئية، توثق فيها عمليات إرهابية سابقة قامت بتنفيذها في عدد من المناطق المحررة بمحافظة تعز".

وطبقا للبيان، فإن التحقيقات الأولية مع العناصر المقبوض عليها كشفت عن تفاصيل مهمتهم المكلفين بها، إذ كانوا يعتزمون تفخيخ الطريق الرئيس الرابط بين البرح والوازعية، كما أن الخلية ذاتها تقف خلف عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت آليات عسكرية وسيارات مدنية في طرق رئيسية مختلفة، كما أن الخلية اعترفت بتلقيها دورات تخصصية احترافية في زراعة العبوات الناسفة وعمليات التفخيخ.

ونوه البيان إلى أنه عقب استكمال كامل التحقيق، سيتم نشر كافة التفاصيل والمعلومات وكل الاعترافات التي سيتم الإدلاء بها، وكذا عرض جميع المضبوطات التي عُثر عليها بحوزتهم.