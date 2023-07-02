بعد تعطل آلية التدمير الذاتي.. ما مواصفات الصاروخ السوري الذي سقط في إسرائيل؟
يعد الصاروخ السوري المضاد للطائرات الذي انفجر، ليلة الأحد الماضي، في السماء فوق إسرائيل، من نوع "SA-200"، وهو من صنع الاتحاد السوفييتي السابق، ومصمم لمدى متوسط إلى طويل.
ونظرًا لحجم الصاروخ، وتعدد أنظمة الدعم اللازمة في بطارية الصاروخ، يعاني النظام من نقص في الحركة، حيث يتم ربط كل صاروخ بأربعة محركات تسريع صاروخية تعمل بالوقود الصلب.
كما أنه صاروخ قديم يبلغ مداه 300 كيلومتر، ويبلغ طوله 10 أمتار وقطره 100 سم مع المعززات، ووزنه حوالي 10 آلاف كيلوغرام، ويحتوي على رأس حربي، وعادة ما تطلقه سوريا ردا على هجمات تستهدف أراضيها كجزء من وابل يشمل العديد من الصواريخ، بحسب تقرير لموقع "واللا" العبري.
ويمتلك صاروخ "SA-200" آلية تدمير ذاتي، وإذا أخطأ هدفه، فإنه ينفجر في الهواء بعد الطيران لمئات الأمتار.
ويبدو أن آلية التدمير الذاتي في الصاروخ لم تعمل، واستمر في الإقلاع حتى فقد القدرة على الارتفاع، وعندما تفكك انفجر على ما يبدو.
وصباح اليوم الأحد، أجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقًا فيما حدث الليلة الماضية في نظام الدفاع الجوي، والوقوف على سبب عدم اعتراضه ولماذا لم يتم إطلاق صافرات الإنذار، على الرغم من سقوط بقايا صواريخ كبيرة في أنحاء مدينة رهط في النقب.
وأطلق الصاروخ الليلة الماضية من سوريا بالتزامن مع ورود أنباء سورية عن هجوم إسرائيلي على منطقة حمص شمالي دمشق، حيث تم العثور على شظاياه الكبيرة، وبعضها أطول من شخص عادي في ساحة مفتوحة في رهط.
وقال أحد سكان رهط الذي عثر على شظية صاروخيه بالقرب من منزله: "في طريقي إلى النوم سمعت انفجارًا، ظننت أنه انفجار لسخان شمسي.. خرجت ورأيت حاوية كبيرة، وتضرر المنزل.. من حسن حظنا أن هذا مر سريعًا، ولم يكن هناك أطفال في الخارج".
المصدر: موقع "واللا" العبري