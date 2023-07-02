بعد تعطل آلية التدمير الذاتي.. ما مواصفات الصاروخ السوري الذي سقط في إسرائيل؟

يعد الصاروخ السوري المضاد للطائرات الذي انفجر، ليلة الأحد الماضي، في السماء فوق إسرائيل، من نوع "SA-200"، وهو من صنع الاتحاد السوفييتي السابق، ومصمم لمدى متوسط ​​إلى طويل.

ونظرًا لحجم الصاروخ، وتعدد أنظمة الدعم اللازمة في بطارية الصاروخ، يعاني النظام من نقص في الحركة، حيث يتم ربط كل صاروخ بأربعة محركات تسريع صاروخية تعمل بالوقود الصلب.

كما أنه صاروخ قديم يبلغ مداه 300 كيلومتر، ويبلغ طوله 10 أمتار وقطره 100 سم مع المعززات، ووزنه حوالي 10 آلاف كيلوغرام، ويحتوي على رأس حربي، وعادة ما تطلقه سوريا ردا على هجمات تستهدف أراضيها كجزء من وابل يشمل العديد من الصواريخ، بحسب تقرير لموقع "واللا" العبري.

ويمتلك صاروخ "SA-200" آلية تدمير ذاتي، وإذا أخطأ هدفه، فإنه ينفجر في الهواء بعد الطيران لمئات الأمتار.

ويبدو أن آلية التدمير الذاتي في الصاروخ لم تعمل، واستمر في الإقلاع حتى فقد القدرة على الارتفاع، وعندما تفكك انفجر على ما يبدو.